Sarıgöl’de 5 bin kişilik yağmur duası

Yağışların az olmasından dertlenen yaklaşık 5 bin kişi yağmur duası yaptı. Duaların ardından 12 koyun kesilerek hayır yemeği hazırlandı.

Sarıgöl'e bağlı Karacaali Mahallesi'nde bulunan Kokulu Dede Türbesi 'nde yapılan yağmur duasında vatandaşlar, bu yıl yeterli yağış alamadıkları toprakları için namaz kılıp dua etti. Duanın ardından 12 koyun kesildi ve hazırlanan hayır yemekleri dağıtıldı.

Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, pandemiden bu yana her yıl yağmur duası ettiklerini söyledi. Tütün ekme mevsiminde olduklarını belirten Uygun ancak beklenen yağışların henüz gelmediğini söyledi. Muhtar Uygun dualarını katılan herkese teşekkür etti.