Sarıgül CHP'nin genel başkan adaylarına seslendi

Geçtiğimiz günlerde 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır' diyen Mustafa Sarıgül, genel başkanlığa aday olan CHP'li Özel ve Öymen'e seslendi.

KAYNAK: DHA
Sarıgül CHP'nin genel başkan adaylarına seslendi

Geçtiğimiz günlerde 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır' sözleriyle gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'de devam eden genel başkanlık tartışmalarıyla ilgili konuştu. Genel Başkanlığa adaylığını ilan eden Özgür Özel ve Örsan Öymen'e başarılar dileyen Sarıgül, "CHP'nin Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Her fırsatta Kılıçdaroğlu'na desteğini dile getiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP üyesi Prof. Dr. Örsan Öymen hakkında konuştu.

Hem Özel hem de Öymen'in demokratik haklarını kullanarak yarışa girdiğini belirten Sarıgül, "Kendilerine başarılar dilerim" dedi. Sözlerine devam eden Sarıgül, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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"KILIÇDAROĞLU HELALLEŞMEYİ EN İYİ ŞEKİLDE SAĞLAMIŞTIR"

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen bir genel başkandır. Liyakate önem veren bir genel başkandır. Hakka, hukuka ve adalete önem veren bir genel başkandır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son yaptığı çalışmalarla ayrıştıran değil bütünleştiren olmuştur.

Siyasi hayatında hiçbir araya gelmeyecek olan partileri bir araya getirmiş ve kardeşlik hukukunu en iyi şekilde sağlamıştır. Helalleşmeyi en iyi şekilde sağlamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 50 yılında görev alan bir arkadaşınız olarak her zamankinden daha çok Cumhuriyet Halk Partimizin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğuna inanıyorum."

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DAHA ÖNCE DE 'CHP BARAJ ALTINDA KALIR' DEMİŞTİ

6 Eylül'de katıldığı canlı yayın programında da benzer açıklamalarda bulunan Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu istifa çağrısı yapan vatandaşların 'trol' olduğunu söylemiş ve Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık'tan ayrılırsa CHP'nin barajın altında kalacağını iddia etmişti.

Kendisine Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik tabandan ciddi mesaj trafiği olduğunu hatırlatması üzerine Sarıgül, şunları söylemişti:

"O mesajlara ben de çok üzülüyorum. Bunu kondurmak istemiyorum ama biz troller diye çok açıklama yaptık. Mesaj dışarıdan gelmiyor, mesaj içeriden geliyor. Parti içi mücadele kadar dışa dönük mücadeleyi iyi verseler son derece iyi olur. Son 15 gün o mücadeleyi verselerdi sonuç çok başka olurdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlığından ayrıldığı andan itibaren CHP baraj altında kalır.

Ben gücü önce Allah’ım sonra da kendi kişiliğimden alırım. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Ben ne söylüyorsan doğru söylüyorum. Ben koltuğun peşinde koşmuyorum, bazı arkadaşlar koltuğun peşinde koşuyor. Sabah bir bakıyorsunuz erken kalkıyor adam; ‘Ben genel başkan adayımım’ diyor. Öyle arkadaşlar var ki güvenlik kamerası bulsalar konuşacaklar. Ben buna üzülüyorum. Kılıçdaroğlu’nun arkasında çok değerli bir 25 milyon oy var."

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