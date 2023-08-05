Sarıgül'den 'ajanda' açıklaması. CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisindeki değişim tartışmaları, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in çıkışlarıyla ilgili katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sarıgül'den 'ajanda' açıklaması. CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok

Ekrem İmamoğlu’nun 'Ajandam var' sözlerini eleştiren Sarıgül "CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir." dedi.

Sarıgül, geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'na söylediği 'Gel bakalım aslan parçası' sözleriyle ilgili de açıklama yaptı.

CHP'de değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu siyaset gündemindeki yerini korurken, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar geldi.

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ECEVİT ÖRNEĞİNİ VERDİ

İmamoğlu’nun "Ajandam var" sözlerinin anımsatılması üzerine Mustafa Sarıgül, "Benim ajandam CHP’nin ilkeleri. CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir. Benim bir kariyer hesabım yok.

Benim orada kastettiğim ('Gel aslan parçası' ifadesinin sorulması üzerine) Ekrem Bey'in şahsi değil. Kılıçdaroğlu’nu haksız yere eleştirenler var. Değişim istemenin şartları vardır. 1973 yılında koca Ecevit İsmet Paşa'ya karşı mücadele yaptı. İstanbul İl Kongresi oldu. Önünü ilikledi ve aday olduğunu söyledi." dedi.

"ÖZGÜR BEY'İ SEVERİM AMA..."

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benim atalarımın, dedelerimin bana öğrettiği şu: Bir Erzincanlı her zorluğa dayanır ama haksızlığa vefasızlığa dayanamaz. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapılıyor. Değişim istenebilir, şu anda delege seçimleri bitti. Kurultayımız yapılacak bunun bir zarafeti olur. Değişim isteyen arkadaşlar CHP’nin yapısını bilmezler.

CHP otel lobilerinde, kağıt üzerinde kurulmadı. Genel başkanlık yapmış isimler her zaman konuşabilir ama bunun basına yansımasını doğru bulmam. Yüzde 48 oy, 2 oy daha alınsa değişim isteyen arkadaşların hepsi bir noktaya gelmişti ve Kılıçdaroğlu için "Ne iyi yaptı" diyeceklerdi.

Özgür Özel şu anda grup başkanımız, meydana çıkmak istiyorsa net bir şekilde söylemesi lazım. Bir yere adaysanız bulunduğunuz makamı kullanamazsınız. Özgür Bey'i severim benim burada söylediğim kişilerle ilgili değil."

"CHP'NİN ÇOBANIYIM"

Ben şu anda CHP'nin ırgatıyım, çobanıyım. Çoban demek en güvenilir kişi demek. Şu anda CHP'de aktif siyaset yapanlar içinde en eski çalışma yapan benim. Ben bu yarışa daha önce çıktım sayın Baykal'a karşı kaybettim. Benim böyle bir hedefim söz konusu değil.

CHP'nin saygın bir şekilde atlatarak yerel seçimlere hazırlanmasını sağlamak. Benim siyasi hedef yok. Toplantıların kamuoyuna yansımaması lazım. İnsanlar hazırlanabilir ama bunu basın huzurunda yapmaz. CHP'de herkesin aday olma hakkı var ama kişisel ihtirasları için CHP'yi yıpratmaya kimsenin hakkı yok."

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"İMAMOĞLU'NU BUGÜNE KADAR ÇALIŞTIRMADILAR"

"İmamoğlu’nu bugüne kadar çalıştırmadılar. Her dakika müfettişler, her dakika yargılama. Beylikdüzü'nde son derece başarılı bir belediye başkanıydı. Başarısız olsa İstanbul Büyükşehir'e gelmezdi."

"HİÇBİR TALEBİM OLMADI"

"Sayın Kılıçdaroğlu’na her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Sayın Kılıçdaroğlu'nu yarın Erzincan'da karşılayacağım. Tarkan'ı da Erzincan'a getireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bana hiçbir vaadi yok. Ben kendisini desteklediğim zaman da hiçbir talebim olmadı."

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