Sarıgül’den Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. Meclis’te dikkat çeken anlar

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin son günlerde CHP’ye karşı sert mesajlarından sonra Meclis’te sürpriz bir gelişme yaşandı.

CHP Milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Ali Öztunç, Bahçeli ile samimi bir şekilde selamlaştı.

Gazete Duvar tarafından paylaşılan görüntülerde, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sargül ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) misafir salonunda oturan Bahçeli ile selamlaşarak samimi bir şekilde diyalog kurdukları görüldü.

O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken, görüntüler gündem oldu.