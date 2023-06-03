Sarıgül’ün partisi CHP’ye katılma kararı aldı

Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılacağı öğrenildi.

Sarıgül’ün partisi CHP’ye katılma kararı aldı

Sputnik’ten Osman Nuri Cerit’in haberine göre, CHP’den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM’de CHP çatısı altında çalışmaya devam edeceğini belirtti. Sarıgül’ün partisinin önümüzdeki günlerde kongre yaparak CHP’ye katılacağı öğrenildi.

CHP çatısı altında seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

“YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
CHP’den Milletvekili seçilen ama başka partilere geçen isimlere tepki göstererek “Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Mustafa Sarıgül’ün genel başkan olduğu TDP’nin önümüzdeki günlerde bir büyük kongre düzenleyeceği ve CHP’ye katılma kararı alacağı öğrenildi.

Sarıgül 2020 yılında DSP’den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi’ni kurmuştu.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Yılmaz Özdil CHP içerisindeki apart gazetecileri açıkladı Güncel
Yılmaz Özdil CHP içerisindeki apart gazetecileri açıkladı
Sosyal medya bu dansı konuşuyor! Kenan Doğulu söyledi Neslihan Atagül ‘Çakkıdı Çakkıdı’ oynadı Magazin
Sosyal medya bu dansı konuşuyor! Kenan Doğulu söyledi Neslihan Atagül ‘Çakkıdı Çakkıdı’ oynadı
Antalya, Bilecik ve Sakarya'yı yağış vurdu. Araçlar sel sularına kapıldı deniz çamurla kaplandı Güncel
Antalya, Bilecik ve Sakarya'yı yağış vurdu. Araçlar sel sularına kapıldı deniz çamurla kaplandı
Galatasaray ayrılığı açıkladı Spor
Galatasaray ayrılığı açıkladı
Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası açıklama Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası açıklama
Galatasaray CAS'a gidiyor Spor
Galatasaray CAS'a gidiyor
AKP’nin Özlem Zengin kararı belli oldu. İktidara yakın çevrelerin hedefindeydi Siyaset
AKP’nin Özlem Zengin kararı belli oldu. İktidara yakın çevrelerin hedefindeydi