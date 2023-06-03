Sarıgül’ün partisi CHP’ye katılma kararı aldı

Sputnik’ten Osman Nuri Cerit’in haberine göre, CHP’den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM’de CHP çatısı altında çalışmaya devam edeceğini belirtti. Sarıgül’ün partisinin önümüzdeki günlerde kongre yaparak CHP’ye katılacağı öğrenildi.

CHP çatısı altında seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

“YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP’den Milletvekili seçilen ama başka partilere geçen isimlere tepki göstererek “Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.



Mustafa Sarıgül’ün genel başkan olduğu TDP’nin önümüzdeki günlerde bir büyük kongre düzenleyeceği ve CHP’ye katılma kararı alacağı öğrenildi.



Sarıgül 2020 yılında DSP’den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi’ni kurmuştu.