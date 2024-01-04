Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykel yapıldı

Kaynak: AA
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykel yapıldı
Kars’ta Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinliklerinde sergilenmek üzere yapımı iki bölgede tamamlanan kardan heykeller görüntülendi.

Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit düşen askerlerin aziz hatırasına başlatılan çalışma kapsamında, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonuyla yürütüldü.

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KAÜ ile Atatürk Üniversitesi'nden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 9 kişiden oluşan ekip, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesi ile Kızılçubuk mevkisinde kardan heykellerin yapımında sona geldi.

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Oteller bölgesindeki kardan heykellere kar yağışı altında son rötuşlar atıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar konuyla ilgili, "Bu sene farklı yeniliklerimiz mevcut. Önceden sadece oteller bölgesinde kardan heykellerimiz varken, bu yıl Kızlıçubuk mevkisinde yürüyüşün başladığı yerde şehitlerimizin anısına kardan heykeller yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

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Bu yıl 3 boyutlu bir görsel gösterinin de hazırlandığını belirten Aslantatar, "Türkiye'deki vatandaşlarımızı şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha hem de etkinlikte bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bizim insanımız kadimdir, yüreklidir. Çok acılar çektik, çok kederler gördük. Şehitlerimizin anısını sonuna kadar yaşatabilmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kardan şehit heykellerinin açılışının, 6 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

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