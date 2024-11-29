Sarıkamış’ta çocukların kızak keyfi

Kaynak: İHA

Sarıkamış’ta çocukların kızak keyfi, kızağını kapan çocuk, yokuşlara koştu. Çocuklar soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce kaydı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Sarıkamış'ın yokuş yollarında toplanan çocuklar, düşe kalka kaydı. Çocukların yarışırcasına kaymaları renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu Sarıkamış'ta, soğuğa aldırış etmeden kayan çocuklar, düşe kalka kayarak eğlendi.

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Bir süre kaydıktan sonra yorgun düşen çocuklar, kızaklarını kucaklayarak evlerinin yolunu tuttu. Çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

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