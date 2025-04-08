Sarıkamış’ta jandarma baskını! Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı

Kaynak: İHA
Sarıkamış’ta jandarma baskını! Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı

Kars'ta hakkında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın düzenlediği operasyon ile saklandığı yerde yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş bir kişi, Sarıkamış’taki ikametinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheli, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Jandarma, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek ve halkımızın güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

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