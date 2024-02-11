Sarıkamış'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA
Sarıkamış'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Yurdun doğu kısmı kar altında. Kars Sarıkamış’ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Sarıkamış Belediyesi’nin kurduğu karla mücadele ekipleri ve makinelerle karla mücadele çalışması devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği başta olmak üzere belediyenin birçok birimi kar temizleme çalışmalarına katıldı.

Yapılan karla mücadele çalışmalarıyla ilgili Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç yaptığı açıklamada, “Mahalle ve sokaklarda karla mücadelede bütün imkanları seferber ettik. Halkımızın, öğrencilerimizin ve kurum çalışanlarımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarımız 24 saat esasına göre devam edecek. Esnafın ve halkın, kar temizlik çalışması yapan ekiplerimize destek olmasını bekliyoruz" dedi.

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