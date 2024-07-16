Sarıkamış'ta sel baskını: Çok sayıda evi su bastı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış'ta sel baskını: Çok sayıda evi su bastı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta sel baskını: Çok sayıda evi su bastı

Sarıkamış’ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Köy yolu yıkılırken, çok sayıda evi su bastı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, ilçeye bağlı Süngütaşı köyünde sele dönüştü.

SEL SULARI KÖY YOLUNU YIKTI

Dağlardan gelen yağmur suları, dereyi taşırdı. Sel suları köy yolunu yıkarken, köyde bulunan çok sayıda evi su bastı.


Süngütaşı köyüne AFAD, Jandarma, Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Derenin taşmasıyla birlikte köy sular altında kalırken, ekiplerin yoğun çalışmalarını ise devam ediyor. Süngütaşı köyünde yaşanan sel cep telefonuyla kaydedildi.


Öte yandan, Kars Valiliği de bugün için sağanak yağmur ve sel uyarısında bulunmuştu. Sarıkamış’ta yağmur aralıklarla devam ediyor.

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