'Sarıkız Örümceği' alarmı! Sadece geceleri hareket ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
'Sarıkız Örümceği' alarmı! Sadece geceleri hareket ediyor

Niğde’nin Çamardı ilçesinde havaların ısınması ile ortaya çıkan 'Sarıkız' cinsi örümcekler endişeye yol açarken, vatandaşlar yetkililerden çözüm istedi.

Havaların ısınması ile birlikte Niğde'nin bir çok yerinde Sarıkız Örümceği ortaya çıktı. 'Sarıkız' cinsi örümceklerin, et parçalarını kolayca koparıp yiyebildiği biliniyor.

Beslenme şekilleri nedeniyle diğer iri örümceklerden farklı olduğu söylenen ve akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebiliyor.

SADECE GECELERİ HAREKET EDİYOR

Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği ifade edilirken, güçlü çeneleri nedeniyle ısırdıkları insanlara zarar verdiği ancak zehirli olmadığı da biliniyor.

SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİN

Vatandaşların örümceğe karşı dikkatli olması önerilirken, soktuğu anda ise anında amonyak tedavisi uygulaması sonrası hemen bir sağlık kuruluşuna danışılması isteniyor.

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