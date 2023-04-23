Sarımsağı sakın böyle yemeyin

Uzmanlar sarımsağın ısıtılarak yenmemesi gerektiği önerdi. Sarımsakla ilgili detaylar haberimizde…

Sarımsağı sakın böyle yemeyin

Editör: Naim Arıoğlu

Doğal ilaç olarak bilinen sarımsak ile yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sarımsağın faydasını görmek için ne şekilde tüketmek gerekiyor? Sorusu gündeme geldi. İşte detayı…

Sarımsak eğer ısıya maruz kalırsa allisin oluşumu durduğu bildirildi. Maksimum allisin oluşumundan faydalanabilmek için sarımsak doğrandıktan sonra on dakika beklenmesi gerektiği bildirildi.

2018 senesinde yapılan bir araştırmaya göre haşlanmış sarımsak çiğ sarımsağa göre yüzde 16 daha az allisin içeriyor ve kavrulmuş sarımsağın içinde yüzde 30 daha az allisin oluşuyor.

ALLİCİN’İN FAYDALARI NELERDİR?

Çiğ olarak tüketmek faydalı olduğu halde, allicinin yani sarımsağın keskin kokusundan dolayı birçok kişi kullanmaktan kaçınmaktadır.

Kanser oluşumuna karşı korunmada, Beyni oksidatif stresten korumada yardımcı olan etkili bir maddedir.Tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürücü etkisinden dolayı kalp-damar sağlığını korumada, Antimikrobiyal özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korumada etkili olduğu bildirildi.

SARIMSAK NEDİR?

Sarımsak (Allium sativum), Amaryllidaceae familyasına dahil olan Allium cinsinden, soğanlı bir bitki türüdür. Yakın akrabaları arasında soğan, arpacık soğanı, pırasa, Frenk soğanı ve Çin soğanı bulunur.

Orta Asya'ya ve İran'ın kuzeydoğusuna özgüdür ancak birkaç bin yıllık insan tüketimi ve kullanımı geçmişi sebebiyle dünya çapında yaygın bir baharattır.

Sarımsak, Antik Mısırlılar tarafından da bilinmekteydi ve hem gıda aroması hem de geleneksel ilaç olarak kullanılmıştı.

Günümüzde Çin, tek başına dünyadaki sarımsak ihtiyacının yaklaşık % 80'ini karşılamaktadır.

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