Sarımsak sivrisinekleri kaçırır mı? Efsane mi, gerçek mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sarımsak sivrisinekleri kaçırır mı? Efsane mi, gerçek mi?

Sarımsak, mutfakta lezzetiyle öne çıksa da halk arasında sivrisinek kovucu olarak da biliniyor. Peki, bilim bu iddiayı destekliyor mu? Uzmanlar, sarımsağın etkisini tartışıyor.

Sarımsak, mutfakta lezzet katar, peki sivrisinekleri uzaklaştırır mı? Bilim, sarımsağın allicin maddesinin sınırlı bir etkiye sahip olduğunu, ancak DEET veya citronella gibi kovucuların çok daha etkili olduğunu söylüyor.

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Bilimsel bulgular, sarımsağın allicin maddesinin sivrisinekler üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğunu, ancak DEET gibi kovuculara kıyasla yetersiz kaldığını gösteriyor. EPA onaylı ürünlerin daha etkili olduğu belirtiliyor.

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ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Sarımsağın allicin maddesi, kokusuyla bazı böcekleri rahatsız edebilir. 2010’da Medical and Veterinary Entomology dergisindeki bir çalışma, sarımsak tüketiminin sivrisinek ısırıklarını azaltabileceğini öne sürdü. Ancak, bu etki DEET’ten çok daha zayıf. Entomolog Dr. Ayşe Yılmaz, “Sarımsağın kokusu sivrisinekler üzerinde minimal etkiye sahip, ama güvenilir koruma sağlamıyor” diyor

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UZMANLAR ARASINDA FARKLI GÖRÜŞLER

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Kurt, sarımsağın cilde uygulanmasının daha etkili olabileceğini, ancak tahriş riski nedeniyle bunu önermediğini söylüyor.

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Halk sağlığı uzmanı Dr. Selin Arslan ise EPA onaylı kovucuların sarımsağa göre çok daha güvenli ve etkili olduğunu vurguluyor. 2017’de yapılan bir çalışma, sarımsak bazlı ürünlerin etkisinin yalnızca birkaç saat sürdüğünü gösterdi.

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SARIMSAK YETERSİZ KALIYOR

Bilim, sarımsağın sivrisinekleri tamamen uzaklaştırmadığını ve kimyasal kovucuların yerini tutmadığını ortaya koyuyor.

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Sarımsak, genel sağlığa faydalı olsa da sivrisineklerden korunmak için citronella, DEET veya picaridin içeren ürünler daha güvenilir bir seçenek sunuyor.

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SARIMSAK NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsak (Allium sativum), soğan familyasına (Amaryllidaceae) ait, keskin kokulu ve lezzetli bir bitkidir. Mutfakta baharat olarak kullanılan sarımsak, dişler halinde büyüyen bir soğanımsı kök yapısına sahiptir.

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Anavatanı Orta Asya olup, dünya genelinde yaygın olarak tüketilir.Sarımsağın FaydalarıSarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri, içerdiği allicin, kükürt bileşikleri, vitaminler (C, B6) ve mineraller (manganez) sayesinde bilimsel olarak desteklenmektedir. İşte başlıca faydaları:Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

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Sarımsak, antiviral ve antibakteriyel özellikleriyle bağışıklığı destekler. 2001’de Advances in Therapy dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli sarımsak tüketiminin soğuk algınlığı riskini %63 azalttığını gösterdi.

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KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sarımsak, kan basıncını düşürmeye ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. 2013’te Journal of Nutrition’ta yayımlanan bir meta-analiz, sarımsağın LDL (kötü kolesterol) seviyelerini %10-15 oranında azaltabileceğini belirtti.

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ANTİOKSİDAN ETKİ SAĞLAR

Allicin ve diğer kükürt bileşikleri, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. Bu, yaşlanmayı yavaşlatabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir.

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ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER

Sarımsak, bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlara karşı doğal bir savunma sağlar. Tarihsel olarak yara tedavisinde bile kullanılmıştır.

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KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEBİLİR

2017’de Food & Nutrition Research’te yayımlanan bir çalışma, sarımsağın kan şekeri seviyelerini düzenlemede yardımcı olabileceğini öne sürdü, özellikle diyabet yönetiminde destekleyici bir rol oynayabilir.

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SİNDİRİM SİSTEMİNE KATKI SAĞLAR

Sarımsak, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekleyen prebiyotik özelliklere sahiptir.

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KANSERLE MÜCADELEDE POTANSİYEL

Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre, sarımsağın içerdiği bileşikler bazı kanser türlerinin (özellikle mide ve kolon kanseri) riskini azaltabilir, ancak daha fazla araştırma gereklidir.

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sarımsak, çiğ veya az işlenmiş halde daha etkilidir, ancak fazla tüketimi mide rahatsızlığına veya kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime neden olabilir.

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Alerji veya hassasiyet durumlarında doktora danışılmalıdır.

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