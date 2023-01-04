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Sarıyer’de sahili bastılar denizin üstü görünmüyor

İstanbul Sarıyer'de sahil denizanası istilasıyla karşı karşıya. Akıntıyla binlercesi geldi ve denizin rengi değişti

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:27
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Sarıyer denizanası istilasına uğradı. Denizin üstü görünmüyor

Sarıyer’de sahili bastılar denizin üstü görünmüyor
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Sarıyer Sahili'nde denizanası yoğunluğu görüldü. Deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikirken, denize atılan çöpler de dikkat çekti. Sahil havadan da görüntülendi.

Sarıyer Sahili yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Sahilde geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda denizanası yoğunluğu görüldü.

Sahil binlerce denizanasıyla beyaza bürüdü. Denizanasının yanı sıra, sahilde bazı bölgelerdeki çöpler de dikkat çekti. Sahil havadan görüntülendi.

Sahilde yürüyüş yapan, Dursun Başaran "Havaların soğumasıyla mevsimi geldiği zaman denizanaları çoğalır. Mart ayından sonra azalır bu normal bir durum" dedi.

"BALIKÇI GEMİLERİNİN PİSLİĞİ GELİYOR."

Vedat Odabaş, "İlçe belediyesi buranın temizliğini yapmalı. Yaz aylarında olmuyor fakat kış aylarında balıkçı gemilerinin pisliği geliyor. Denizanasının olması normal fakat atılan çöplerle çok daha fazla oluyor" dedi.

"SEBEBİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ"

Vezir Mavzer ise "Ben her gün burada yürüyüş yapıyorum. Bunun sebebi çevre kirliği, insanların duyarsızlığı olabilir. Bilim insanı değiliz ama bunu fark edebiliyoruz. Bilim insanı değiliz ama bunu fark edebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bunun üzerinde çalışması lazım, kim buradan sorumluysa çalışması lazım" diye konuştu.

 

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