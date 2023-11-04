Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin 2026’da bitmesi hedefleniyor! 35 dakikadan 5 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli şantiyesinde yaptığı basın açıklamasında, tünelin yapımına 2022'de başlandığını hatırlattı.

Yaklaşık 1,3 kilometrelik bağlantı yolları ve 6 bin 875 metre uzunluğundaki Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli ile birlikte projenin toplam uzunluğunun 8,2 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "Proje bünyesinde ayrıca Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere 2 farklı seviyeli kavşak, 1 viyadük, 2 aç-kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır. Projemiz, Sarıyer’de Çayırbaşı Tüneli’nin çıkışından sonra başlıyor ve Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'na bağlanarak son buluyor." bilgisini verdi.

Tünelin yapımını en kısa sürede tamamlamak için kazı işlemlerinde hem NATM metodu ile delme patlatma hem de köstebek denilen tünel açma makinesi (TBM) yöntemlerini kullandıklarını aktaran Uraloğlu, "TBM tasarım ve sipariş işlemlerini tamamladık, imalatı devam ediyor. Şu anda NATM tünel açma metodu ile yapılan kesimde tünel kazı destek çalışmaları da sürüyor." diye konuştu.

Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin yapım çalışmalarını 2026 yılında bitirme hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz tamamlandığında, Levent, Maslak ve Sarıyer gibi yoğun nüfusun ve iş yerlerinin bulunduğu alanların Kuzey Marmara Otoyolu'na ve İstanbul'un kuzeyindeki, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kilyos, Gümüşdere ve Demirciköy gibi yerleşimlere bağlantısı kolaylıkla sağlanmış olacak. Aynı şekilde İstanbul’un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun da kent merkezlerine erişimi oldukça kolaylaşacak. Mevcut durumda, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy Kavşağı'ndan çıkan ve bu civarda yaşayanların Zekeriyaköy, Uskumruköy gibi yerleşim alanlarındaki düşük standartlı şehir içi yollarını kullanarak Sarıyer'e ulaşmaları ortalama 35 dakika sürüyor. Sarıyer- Kilyos Tüneli'nin hayata geçmesiyle şehir içi imar yolları baypas edilecek ve Sarıyer'e ulaşım süresi 5 dakikaya kadar inecek. Bu da önemli ölçüde yakıttan ve zamandan tasarruf sağlayacak. Ayrıca, Maslak, Levent, Beşiktaş gibi İstanbul'un en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanabilecek. Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'na erişimleri de kolaylaşacak."

“İSTANBUL'DAKİ YATIRIMLARIMIZ ULAŞIMIN TÜM MODLARINI KAPSIYOR"

Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin hem Kuzey Marmara Otoyolu hem de İstanbul Havalimanı'na kolay ulaşım ve entegrasyon açısından önemli olduğuna işaret etti.

Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin açılışı gerçekleştiğinde, İstanbul adına büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceklerini aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde İstanbul’u Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi tarihi yatırımları gerçekleştirerek İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik ve İstanbul’u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük.

Son 21 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 706 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. İstanbul’daki yatırımlarımız ulaşımın tüm modlarını kapsıyor. İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek."

İstanbul Havalimanı'nın dev kapasitesiyle Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığına ve ülkeyi küresel havacılıkta zirveye taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bugün İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı ilk sırada yer almaktadır." açıklamasını yaptı.

Uraloğlu, "AK Parti'mizin iktidarının 22. yılında, Türkiye Yüzyılı’nda hizmetlerimize hızlanarak devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı ulaşımın da yüzyılıdır. Kimsenin şüphesi olmasın ki İstanbul’a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul’u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir." görüşünü paylaştı.

"SARIYER-KİLYOS TÜNELİ, İSTANBUL'DA TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin çok önemli bir proje olduğunu belirterek, tünelin İstanbul'da trafik yükünü hafifleteceğini ifade etti.

Karaismailoğlu, İstanbul'da gelecek yıllarda çıkabilecek problemleri önceden tespit edip projeler yapmak gerektiğine işaret ederek, "Bu projeleri de uygulamak lazım, İstanbul için dertlenmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıyer-Kilyos Tüneli projesi ile önemli bir adım atıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Arkadaşlarımız işin ciddiyetinin farkındalar. Yoğun bir seferberlik halinde çalışıyorlar, kısa zamanda bunu İstanbulluların ve Türkiye'nin hizmetine sunacaklar." diye konuştu.