Sarıyer'de araç bir anda alev aldı

İstanbul Sarıyer’de seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki otomobilde çıktı.

İddiaya göre, 34 CDA 883 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Araçtan yükselen alevleri gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Sürücü ile birlikte yardıma koşan vatandaşlar, yanan otomobili söndürmeye çalıştı.

Alevler bir anda otomobilin tamamını sararken o anlar Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, polis yolda güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası araç küle döndü. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.