Sarıyer'de araç devrildi. Çayırbaşı tüneli 2 saat kapandı

İstanbul Sarıyer’de devrilen kapalı kasa minibüs yüzünden Çayırbaşı tüneli yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araç sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

KAYNAK: DHA
Sarıyer'de araç devrildi. Çayırbaşı tüneli 2 saat kapandı

Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde Sarıyer istikametinde Çayırbaşı Tüneli yol ayrımında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 20 BZ 506 Plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile şoför yan yatan aracın içerisine sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan şoförü bulunduğu yerden kurtararak yaralı şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle Hacı Osman Bayırı Sarıyer İstikametinde Çayırbaşı Tüneli trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri Sarıyer İstikametine gitmek isteyen araç sürücülerini Bahçeköy istikametine yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu panelvan araç büyük vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından tünel istikametindeki trafik normale döndü.

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