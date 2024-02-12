Sarıyer'de çıkan yangın yaşlı kadının evini küle çevirdi

Kaynak: İHA
Sarıyer'de çıkan yangın yaşlı kadının evini küle çevirdi
Sarıyer’de bulunan bir evde, kömür sobasından yangın çıktı. Yangının küle çevirdiği evini gören yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Sarıyer'de yaşlı bir çiftin yaşadığı gecekonduda, kömür sobasından yangın çıktı. Yaşlı çift kendilerini can havliyle dışarı attı fakat alevlerin sardığı ev kül oldu. Evinin alevlere teslim olduğunu gören 71 yaşındaki kadın gözyaşlarının tutamadı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan gecekonduda kömür sobasından yangın çıktı. Yangın başladığında evde olan Uncuoğlu çifti, kendilerini dışarı atarak son anda kurtuldu. Alevler evin dört bir yanını sararken itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Bütün sokak, yangının yol açtığı dumandan etkilenirken olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından kurtulan 71 yaşındaki Fatma Uncuoğlu, evinin kül olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Yangının kömür sobasından çıktığını ifade eden Uncuoğlu, "Her şeyim yandı” diyerek ağladı.

Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri, yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. Olay hakkında konuşan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Osman Karaçam, "12.30 civarında sobadan başlayan yangın yüzünden teyzemizin evi tamamen yandı. Kaymakamımız ile görüştük teyzemizin evinin tadilatını inşallah yapacağız” sözlerini kaydetti.

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