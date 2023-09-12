Sarıyer'de denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuktan üzücü haber

Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin’in arama çalışmalarının 6. gününde cansız bedenine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 08.09.2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzmek için Kısırkaya Plajı’na gelen 4 arkadaş, denize girdi. Dalgalara kapılan Berat Keskin (14), gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizdeki arama çalışmalarına helikopter de destek verdi. Yapılan arama çalışmalarında Keskin’e ait henüz bir ize rastlanmadı.