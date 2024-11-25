Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Abla kardeş oldukları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Abla kardeş oldukları ortaya çıktı

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu öğrenildi. İki kardeşin için tatil için yurtdışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı.

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Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

'TATİL İÇİN GELMİŞLER'

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi.

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İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ayşe Can’ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine kardeşi Velat Can’ın kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.

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