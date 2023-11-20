Sarıyer'de dev dalgalar restoranı yerle bir etti

İstanbul’da hafta sonu meydana gelen fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar Sarıyer Garipçe'deki balıkçı barınaklarını ve restoranları yerle bir etmişti. Bölgedeki son durum drone ile havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Sarıyer'de dev dalgalar restoranı yerle bir etti

İHA'nın haberine göre, Megakent İstanbul'da cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan ve pazar günü de şiddetini arttıran fırtına Sarıyer Garipçe'deki balıkçı barınakları ve restoranlara zarar vermişti.

Barınaklar ve restoranlar dev dalgaların da etkisiyle yerle bir olmuştu. Dev dalgaların etkisiyle sahildeki betonların ve asfaltın da yerinden söküldüğü görüldü. Fırtınanın ve dev dalgaların etkisiyle yerle bir olan barınaklar ve restoranlar havadan görüntülendi.

Olayda zarar gören bir şeyinin olmadığını söyleyen Bünyamin Öztürk, "Son anda arabamızı kurtarabildik buradan. Ben herhalde 30 seneden beri buradayım, bu kadar büyük bir afet görmedik. Dalgalar çok yüksekti. Önümüzdeki görmüş olduğunuz evlerin üzerinden dalgalar geliyordu" dedi.

Öztürk "Yani bu büyük bir afetti. Şükürler olsun ki bir can kaybı zuhur etmedi. Burada ki restorancı kardeşlerimizin binalarında, restoranlarda zarar var. Can kaybımız yok. Şükrediyoruz. Dalgalar hemen hemen camiye kadar gitti. İleride ki restoranlara, tuvaletlere kadar. Buradan görünüyor dalgaların gittiği yerler belli. Kütlesi ağır olan asfaltları söktü" dedi.

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