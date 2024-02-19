Sarıyer'de feci kaza: 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Sarıyer'de feci kaza: 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı
Son dakika... Son dakika... Sarıyer'de bir çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı.

Sarıyer'de, İETT otobüsüne arkadan çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden çöp kamyonu, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunda bulunan şoför ile 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Çöp kamyonunda bulunan 2 kişinin durumunun ağır olduğu, şoförün ise hafif yaralandığı öğrenildi.

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