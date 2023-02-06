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Özçekim yapmak isterken denize düştü

Sarıyer’de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekinirken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken sağlık ekipleri hazırda bekliyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 02:16
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Sarıyerde fotoğraf çekinmek isterken denize düştü

Özçekim yapmak isterken denize düştü
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Olay, Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı’nda saat 21.39’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekilmek istedi.

Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan Recep Solmaz (25) şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü. 

ARKADAŞLARI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken asayiş ekipleri ise sahil kenarında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir duruma karşı hazırda bekledi.

Öte yandan Recep Solmaz'ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Sahil Güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz'ın yakınları da endişeli bir şekilde bekliyor. (İHA)

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