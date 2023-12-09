Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü

Zümrütevler'de toprak kamasıyla birlikte istinat duvarı çöktü. 4 araç hasar görürken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Bir bina boşaltılırken olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor…
İlgili Haberler
Son dakika... Son dakika... İstanbul Sarıyer’de toprak kayması nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda 4 araç hasar gördü.
Zümrütevler'de toprak kamasıyla birlikte istinat duvarı çöktü. 4 araç hasar görürken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Bir bina boşaltılırken olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor…