Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü

Son dakika... Son dakika... İstanbul Sarıyer’de toprak kayması nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda 4 araç hasar gördü.

KAYNAK: DHA
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü

Zümrütevler'de toprak kamasıyla birlikte istinat duvarı çöktü. 4 araç hasar görürken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir bina boşaltılırken olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor…

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