Sarıyer'de kamyon yasağına rağmen yaşanan kazalar korkutuyor

Olay, saat 15.00 sıralarında Özdereiçi Sokak'ta meydana geldi.

Yalçın Macit yönetimindeki 41 AAS 188 plakalı kamyon, yasak olmasına rağmen Özdereiçi Sokak'a girdi. Yokuş aşağı ilerlerken frenlerin tutmaması nedeniyle kontrolünü kaybeden kamyon, elektrik direğine çarptı ve hızla geri geri giderek bariyerleri aşarak bir evin bahçesine uçtu. Bu esnada kamyondan atlayan şoför Yalçın Macit ve yanında bulunan Hasan Kara, kamyondan dökülen malzemelerin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları kamyondan dökülen malzemelerin altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYNI EV ÜZERİNE İKİ YIL ÖNCE DE TIR VE KAMYON UÇMUŞTU

Ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu Özdereiçi Sokak'ta daha önce de benzer kazalar yaşandı. 15 Nisan 2022'de demir yüklü bir TIR evin üzerine uçmuş ve evde bulunan 5 kişi yaralanmıştı. 23 Temmuz 2022'de ise aynı eve bir kamyonun uçması sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Evin sakini Rafet Tosun, "Bu onuncu kaza, yetkililer nerede? Defalarca yazı yazdık, dilekçe verdik, mahkemeye başvurduk ama hiçbir önlem alınmadı," diyerek yetkililere tepki gösterdi.

MAHALLE MUHTARI: "KONUM YÜZÜNDEN BU KAZALAR YAŞANIYOR"

Mahalle Muhtarı Nizamettin Temürcük, bu tür kazaların sık sık yaşandığını belirterek, "Bu 3 ya da 4 oldu. Mahalle halkı olarak dilekçeler yazdık, 'Kamyon giremez' tabelaları koyduk, fakat konum bu tarafı gösterdiği için sürücüler buraya geliyor ve bu tür kazalar yaşanıyor," dedi.

Muhtar, önlem alınması gerektiğini vurguladı.