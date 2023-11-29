Sarıyer'de semt pazarını su bastı. Pazar yeri göle döndü

Sarıyer’de sağanak yağış sonrası yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle pazar yeri su altında kaldı.

KAYNAK: DHA
Sarıyer'de semt pazarını su bastı. Pazar yeri göle döndü

Pazarcılar ürünlerini kurtaramazken, iki araç da suda mahsur kaldı. Belediye ekipleri, istinat duvarında delik açarak suyu dereye boşalttı.

Pazar yeri su altında kaldı

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde gün boyu etkili olan sağanak yağış, pazar yerinde sel baskınına neden oldu. Yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle rögardan taşan su, pazar yerini göle çevirdi. Tezgah üzerindeki ürünlerini son anda kurtaran pazarcılar, tablalarını ve suya gömülen meyve-sebze kasalarını bırakmak zorunda kaldı.

İki araç suda mahsur kaldı

İhbar üzerine pazar yerine sevk edilen belediye ekipleri çevrede tedbir alarak caddede biriken suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Bazı sürücüler uyarıları dikkate almayarak göle dönen caddeden geçmek isteyince araçları suda kaldı. Sürücülerden biri su çekilene kadar bir süre otomobilinde bekledi.

Suyu dereye boşalttılar

Belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla pazar yeriyle Ayazağa Deresi’ni ayıran istinat duvarında delik açarak suyu tahliye etti. Suyun bir kısmının tahliye edilmesinin ardından otomobilinde mahsur kalan sürücü çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıktı. Caddeyi göle çeviren yağmur suyunun tamamen tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Esnaf tepkili

Duvarın çökmesiyle sokağa fırlayan bir vatandaş, belediyeye başvurduklarını ancak işlem yapılmadığını söyledi. Caddede esnaflık yapan Ferhat Çakır ise su baskınının mühendislik hatası nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Çakır, “Zaten dere zamanında yapıldı, güzel oldu bu olayı yaşamıyorduk. Meyveci arkadaşlarımız zarar etti, sular çekilsin zaten görürsünüz kasalarını, mallarını. O çocuklar zarar etti, yazık. Emekçi insanlar, soğuk, fırtına, yağmur, 3 kuruş kazanmak için uğraşıyorlar ama başkasının hatasını, cezasını biz çekiyoruz” dedi.

2a84bf1ff319685edc849b91af1d5360.jpg

3f7dd83f3f3f8798210e7a216561b2fc.jpg

32d2fdd9fe1ac1196e1c9e6a68595be4.jpg

176a440aa81226d70b7a2015b8ba7b43.jpg

62055867f8c459cc69c58f8bbb3da1e5.jpg

a96b621abf5fde6285a7a11238516e8f.jpg

b9dced756d78fe031b13b948a28f0a55.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Okan Buruk'tan hakem isyanı: Manchester United'ın yanındaydı! Spor
Okan Buruk'tan hakem isyanı: Manchester United'ın yanındaydı!
İngiltere'de bütçe açığı bir belediyeyi iflas ettirdi Dünya
İngiltere'de bütçe açığı bir belediyeyi iflas ettirdi
İsrail “insani ara” sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail “insani ara” sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü
Samanyolu'nda yeni güneş sistemi keşfedildi: 6 gezegen senkronize hareket ediyor Bilim
Samanyolu'nda yeni güneş sistemi keşfedildi: 6 gezegen senkronize hareket ediyor
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor! Yazarlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Örtülü Operasyonlar ve Enigma Yazarlar
Örtülü Operasyonlar ve Enigma
Kongre Turizminde Türkiye Atağı Yazarlar
Kongre Turizminde Türkiye Atağı