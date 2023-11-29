Sarıyer'de semt pazarını su bastı. Pazar yeri göle döndü

Pazarcılar ürünlerini kurtaramazken, iki araç da suda mahsur kaldı. Belediye ekipleri, istinat duvarında delik açarak suyu dereye boşalttı.

Pazar yeri su altında kaldı

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde gün boyu etkili olan sağanak yağış, pazar yerinde sel baskınına neden oldu. Yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle rögardan taşan su, pazar yerini göle çevirdi. Tezgah üzerindeki ürünlerini son anda kurtaran pazarcılar, tablalarını ve suya gömülen meyve-sebze kasalarını bırakmak zorunda kaldı.

İki araç suda mahsur kaldı

İhbar üzerine pazar yerine sevk edilen belediye ekipleri çevrede tedbir alarak caddede biriken suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Bazı sürücüler uyarıları dikkate almayarak göle dönen caddeden geçmek isteyince araçları suda kaldı. Sürücülerden biri su çekilene kadar bir süre otomobilinde bekledi.

Suyu dereye boşalttılar

Belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla pazar yeriyle Ayazağa Deresi’ni ayıran istinat duvarında delik açarak suyu tahliye etti. Suyun bir kısmının tahliye edilmesinin ardından otomobilinde mahsur kalan sürücü çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıktı. Caddeyi göle çeviren yağmur suyunun tamamen tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Esnaf tepkili

Duvarın çökmesiyle sokağa fırlayan bir vatandaş, belediyeye başvurduklarını ancak işlem yapılmadığını söyledi. Caddede esnaflık yapan Ferhat Çakır ise su baskınının mühendislik hatası nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Çakır, “Zaten dere zamanında yapıldı, güzel oldu bu olayı yaşamıyorduk. Meyveci arkadaşlarımız zarar etti, sular çekilsin zaten görürsünüz kasalarını, mallarını. O çocuklar zarar etti, yazık. Emekçi insanlar, soğuk, fırtına, yağmur, 3 kuruş kazanmak için uğraşıyorlar ama başkasının hatasını, cezasını biz çekiyoruz” dedi.