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Rezidansta şüpheli ölüm. Banyoda üçlü priz kablosu ile asılı halde ölü bulundu

Sarıyer'de Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, bir rezidansın banyosunda ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:31
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Sarıyer'de şüpheli ölüm

Rezidansta şüpheli ölüm. Banyoda üçlü priz kablosu ile asılı halde ölü bulundu
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DHA'nın haberine göre, olay, Maslak'ta bulunan bir sitede geçen Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, eşi tarafından evlerinin banyosunda üçlü priz kablosu ile asılı halde bulundu. Eşi Can Van'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Can Van, polise verdiği bilgide yurtdışından geldiğini ve eşini banyoda ölü olarak bulduğunu belirtti.

Polis ekipleri, ilk incelemelerinde olayı şüpheli buldu. Oya Van Yan Qi'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Oya Van Yan Qi'nin eşi Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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