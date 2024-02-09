Sarıyer'de tadilat yaptığı iş yerinin tavanı üzerine çöktü

Kaynak: DHA
Sarıyer'de tadilat yaptığı iş yerinin tavanı üzerine çöktü
Sarıyer’de bir iş yerinde tadilat yapan bir kişi çöken tavanın altında kaldı.

Sarıyer’in Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, inşaat ustası İsmail Şimşek, boş dükkanda tadilat yaptığı esnada dükkanın beton tavanı bir anda üzerine çöktü.

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BETON BLOKLARIN ALTINDA EZİLDİ

Kaçmaya fırsat bulamayan Şimşek, beton blokların altında ezildi. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek çöken tavan bloklarının altında kalan İsmail Şimşek'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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