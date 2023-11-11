Sarıyer'de yağmurda kayan minibüs alt sokağa uçtu

Sarıyer'de yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayan kapalı kasa minibüs bir alt sokağa uçtu. Çevredekiler tarafından kurtarılan minibüsteki baba oğul, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de yağmurda kayan minibüs alt sokağa uçtu

Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi, Selimiye Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan 34 HCV 783 plakalı kapalı kasa minibüs, yağmurun etkisiyle kayarak İlke Sokak'a uçtu. Minibüs dallara çarpıp, alt sokakta ters dönerek durabildi. Araç içindeki baba ve oğlunu çevredekiler kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Baba oğul hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çevrede yaşayanlar, bu olayın ilk kez olmadığını ve belediyeye şikayet edilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

"AŞAĞIYA KAFA ÜSTÜ ÇAKILIP TERS DÖNMÜŞ"

Mahalle sakini Yüksel Yıldız, “Yukarıdan aşağı inerken demek ki hızlı indi, viraj olduğu için yağmur da yağdığından dolayı kaymış. Frene basınca buradan aşağıya kafa üstü çakılıp ters dönmüş. Evler de var burada, biraz daha ileriden düşse evlere düşecekmiş. Bir iki defa daha araçlar aynı yerden düştü. Belediyeye bildirildi ama bir şey yapılmadı. Bir duvar çekilmesi için çok bildirdik" dedi.
Hüseyin Adanır da, “Ben balkondaydım, aracın geldiğini gördüm. Dallar olmasaydı daha da aşağıya giderdi. Dallara vurunca dimdik buraya düştü. Bu bir seferlik olay değil. Daha önce motor düştü. Kaç kere belediyeye gittik şikayet ettik. Kimse ilgilenmedi. Yaralılar, hafif göğüsleri ağrıyordu, baba oğuldu, iki kişilerdi. Dimdik durduğunda araç aşağıya gitseydi, eve gidecekti. İnsanlar yaşıyor, burada her gün çocuklar oynuyor. Allah'tan bugün yağmur yağıyor da şansa çocuk yok" ifadelerini kullandı.

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"MAZOT DA AKIYORDU"

Alper Yıldız da, “Yağmur birden bastırınca frene bastı herhalde, direkt kaymış. Kayınca buradaki ağaçlar kurtardı, biraz yavaşlattı. Mazot da akıyordu. Sağ kapıyı açamadım soldaki kapıyı açtım, ikisini de çıkardım. Hafif yaralılardı, bir şey yoktu. Arabadan çıkardıktan sonra itfaiyeyi falan aradık, polisi aradık, belediyeyi aradık. Belediyeye daha önce de bir sürü şikayetimiz var bu yol için ama gelen giden yok" dedi.

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