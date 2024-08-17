Sarıyer'deki lüks villada yangın. Hangi ünlü oyuncunun evi çıktı?

Sarıyer Uskumruköy'de 4 katlı villanın bahçesinde bulunan tek katlı ahşap müştemilat yapıda yangın çıktı.

Oda TV’de yer alan habere göre, sauna olarak kullanıldığı öğrenilen yapıda çıkan yangın, villanın dış cephesine ve çatısına da sıçradı.

Yangına Maden, Yavuz Sultan Selim, Sarıyer ve Kemerburgaz itfaiye ekipler müdahale ederek söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan tespitte yaralı ve can kaybı olmadığı ifade edildi.

Öte yandan yangından etkilenen villanın sahibinin, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli olduğu öğrenildi.