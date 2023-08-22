Şarj istasyonu bulamayan AKP’li Metiner ateş püskürdü: Yaşanan rezillik tarifsiz

AKP’li Mehmet Metiner, İzmir’den Muğla'ya giderken elektrikli şarj istasyonu bulamadıklarını belirterek, "Rezaletin dibi, Bakanlık gereğini yapmalı." dedi.

Şarj istasyonu bulamayan AKP’li Metiner ateş püskürdü: Yaşanan rezillik tarifsiz

Türkiye, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısında henüz yeterli oranlara ulaşamadı.

AKP’li eski Milletvekili Mehmet Metiner de istasyonlara ulaşım noktasında yaşanan sorunlardan dert yandı.

İzmir’den Muğla’ya giden Metiner, saatlerce şarj istasyonu aradıklarını söyleyerek, “Rezaletin dibi” yorumunda bulundu.

AKP’li Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İLGİLİ BAKANLIK GEREĞİNİ YAPMALI”

"Elektrik araçların ya her yerde şarj istasyonları oluşturulmalı ya da satışı durdurulmalıdır. Akaryakıt istasyonlarına niçin şarj üniteleri kurulmaz anlamak mümkün değil. Tam bir rezillik yaşanıyor. Şarj istasyonu bulmak için yaşanan rezillik tarifsiz. Çok yazık!

Bildiğim kadarıyla elektrikli şarj ünitelerini akaryakıt istasyonlarına koyma mecburiyeti getirildi. Ama uyan kim? Hiç bir yerde bulamıyorsunuz. İlgili bakanlık gereğini yapmalı. Yolda yaşanan sıkıntının gerçekten bir tarifi yok.”

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Bir takipçisinden gelen cevaba karşılık Mehmet Metiner şöyle yazdı:

“Biz İzmir otobanından Muğla’ya doğru gidiyoruz. Hiç bir yerde yok. Söke’de bir oto tamircide bulabildik. Yavaş şarj ünitesi. Aracımızda saatlerce beklemek zorundasınız. Oturma yeri bile yok.”

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