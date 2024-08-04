Şarjda bırakılan telefon fabrikayı küle çevirdi

Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir ambalaj fabrikasında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, sıcakta kalınca aşırı ısınma nedeniyle patladı.

KISA SÜREDE YANGIN FABRİKAYI SARDI

Telefondan çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya sıçrarken, yangını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerinde müdahale yapıldığı öğrenildi.