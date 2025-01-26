Şarjdaki akülerin alev almasıyla depo yanmaya başladı

Kaynak: DHA
Şarjdaki akülerin alev almasıyla depo yanmaya başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir depoda şarj halinde bırakılan aküler alev aldı. Çıkan yangın, ekipler tarafından yarım saatte kontrol altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir depoda şarj halinde bırakılan akülerin alev almasıyla çıkan yangın, ekipler tarafından yarım saatte söndürüldü.

Beyler Mahallesi Konak Meydanı C Blok'ta bulunan bir depoda şarjda bırakılan motor akülerinin alev almasıyla saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler çevredeki iş yerlerine sıçramadan ekipler tarafından yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda zarar oluştu.

Yangının ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
IBAN'a para transferinde yeni dönem! EFT işlemi için bu şart aranacak!
IBAN'a para transferinde yeni dönem! EFT işlemi için bu şart aranacak!
5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor
5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü
Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü
Sakarya’da feci kaza! TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü
Sakarya’da feci kaza! TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi
Fidan, Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi