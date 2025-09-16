Şarkı sözleri tepki çekmişti! 5 rock grubu üyesi tutuklandı

Kaynak: İHA
"Sarinvomit" isimli rock grubu üyesi 5 kişi, şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımlarında "dini değerlere hakaret" ettikleri iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubuna soruşturma açıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8.jpg

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

o.jpg

