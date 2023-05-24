Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de...

Sahne aldığı bir mekanda Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını canlı olarak okuyan ve performansı hiç beğenilmeyen Selen Görgüzel'e bir tepki de Aslı Zen'den geldi.

Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de...

Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda sahnede Kayahan'ın 'Seni Versinler Ellere' parçasını seslendirmiş ancak performansı hiç beğenilmemişti. Birçok ünlü ismin hedefi olan Görgüzel'e bir yorum da Aslı Zen'den geldi.

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"PARASI NEYSE VERELİM SÖYLEMESİN"

Bir davette görüntülenen ve ayaküstü 2. Sayfa muhabiriyle sohbet eden Aslı Zen, Selen Görgüzel için açtı ağzını yumdu gözünü.

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Görgüzel'in şarkı söylememesi gerektiğini söyleyen Zen, "Sinirlerim bozuluyor. Neyse parası verelim de bu kızcağız söylemesin. Güzel bir kız, giyinip süslensin ve kendi sesine göre şarkılar söylesin.

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Olacak iş mi? Selen Görgüzel bana trilyon verse ona şarkı vermeyeceğim. Talep de gelmişti... Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör benim çok yakın bir arkadaşım. O sebepten de Hamdi Alkan'ın tarafında neleri olduğunu biliyorum. Selen'in de şarkı söylediğini öğrenince bir baktım ama herkes şarkı söylemesin, söyletmeyin. Her püsküllü giyen şarkı söylemesin. Söylediği şarkı Kayahan'ın... Bazen ben bile sesimi güvendiğim halde cesaret edemiyorum. Bu adamın çok emeği var, yazık etmeyelim. Yol yakınken dön bu yoldan.''

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