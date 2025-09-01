Şarkıcı Asya cenazede gördüklerine isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı Asya cenazede gördüklerine isyan etti

Şarkıcı Asya, yakın arkadaşının cenaze töreninde duygusal anlar yaşarken, camide bazı kişilerin kıyafet tercihleri üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir tepki gösterdi. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Asya, çok sevdiği bir arkadaşının vefatıyla derin üzüntü yaşadı. Cenaze töreninde son görevini yerine getiren sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada törendeki bazı görüntülere dikkat çekti.

“ÜZGÜNKEN BİR DE BUNA ŞAHİT OLDUM”

Asya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Melek kalpli canım arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Geride bıraktığı tüm sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. Ancak sanatçı, törende karşılaştığı bazı manzaralara da sitem etti.

“TOPLUM OLARAK YOZLAŞTIK”

Sanatçı, özellikle camideki kıyafet tercihlerini eleştirerek, “Bu kadar üzgünken camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine hem üzüldüm hem de çok kızdım. Mini etekler, şortlar... Maalesef toplum olarak yozlaştık” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Asya, paylaşımını “Kısa bir süre sonra sileceğim bir post. Umarım faydası olur” notuyla tamamladı. Açıklaması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

