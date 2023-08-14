Şarkıcı Berkay'ın eşine aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı

Özlem Ada Katipoğlu ile 30 Ağustos 2016 tarihinde nikah masasına oturan Berkay Şahin, "eşine Alaçatı'dan villa aldığı" haberiyle magazin gündemine geldi.

Şarkıcı Berkay'ın eşine aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı

Berkay Şahin, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde müzikseverlerle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Eğlenip eğlendireceğim, Kıbrıs'ı çok özlemişim" dedi.

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1.1 MİLYON DOLAR!

Berkay'ın, eşi Özlem Ada Şahin'e büyük bir jest yapıp, İzmir Alaçatı'dan villa hediye ettiği iddia edilmişti. Ünlü popçunun, yeni aşk yuvaları için 1.1 milyon dolar (yaklaşık 30 milyon TL) ödediği ileri sürülmüştü.

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"ARYA DOĞMADAN ÖNCE ALMIŞTIM"

"Eşine villa aldığı" yönünde basına yansıyan yönündeki haberlerin sorulması üzerine Berkay, "Ben o evi kızım Arya (2017 yılında dünyaya geldi) doğmadan önce almıştım ama haberi daha yeni çıktı. Sevdiklerime, eşime ve aileme imkanlarım doğrultusunda elimden geleni yapmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

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"DISNEY PLUS ÜYELİĞİMİ İPTAL ETTİRDİM"

Disney Plus’ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararıyla ilgili olarak ise Berkay, "O konuda sadece kendi adıma konuşabilirim. Tartışılacak konu değil, ben üyeliğimi iptal ettim. Kimsenin ne söylediği umurumda değil, ben çocuklarımı da Atatürk ilkelerine göre yetiştiriyorum. Benim için hassas bir nokta" ifadelerini kullandı.

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