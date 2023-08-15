Şarkıcı Çelik yıllar önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı

90'lı yıllara damga vuran pop müziğin sevilen isimlerinden Çelik yıllar önceki halini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Çelik'in gençlik fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Çelik yıllar önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı

Hercai, Dilberim, Ateşteyim, Nazına Ölüyorum şarkıları ile 90'lara damga vuran Çelik, yıllar önceki halini paylaştı. Gençlik fotoğrafını instagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaşan Çelik'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı salladı.

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Magazin gündeminden uzak bir hayat süren Çelik, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının "Ben bu fotoğrafı hangi şartlarda çektirdim acaba?" notunu düştüğü fotoğraf büyük ilgi gördü.

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Çelik, geçtiğimiz günlerde 10 yıllık sevgilisiyle ilk kez görüntülenmişti. Evlenip - evlenmeyeceği şeklindeki soruya kaçamak bir cevap veren Çelik, "Bu soruları hanımlara sormak lazım, bize nasıl dayanıyorlar?" yanıtını vermişti.

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