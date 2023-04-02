Deniz Seki'den Nisan ayı önerisi. Mucizelere daima sarılın

Sadece sahne şovlarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da gündemden inmeyen şarkıcı Deniz Seki, bu defa yeni başlayan ayla ilgili paylaşımda bulundu.

İki farklı fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Deniz Seki paylaşımına şu notu düştü:

"Yılın dördüncü ayına girdik ve bu dönem için planladığınız şeyi henüz başaramadıysanız, umutsuzluğa girmek için bir neden yoktur.

Allah size bir şans daha veriyor, Nisan hayalini kurduğunuz her şeyi başarmak için otuz inanılmaz günle geldi.

Yapabileceğinize inanın. Her gün elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendinize güvenen bir kalple Nisan ayını mutlukla yaşayın ve mucizelere daima sarılın!"