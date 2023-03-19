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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Ebru Polat bu defa sınırlarını zorladı. Sadece sütyen giyip uzanan Polat o anlarını Instagram sayfası üzerinden paylaştı.

Galeri Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:48
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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

Uzun süredir sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi..

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

Sadece sütyen giyip uzandığı anlarını sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı adeta takipçilerinin nefesini kesti.

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

Asıl mesleği avukatlık olan ancak seneler önce müzik piyasasına giriş yaparak kariyer planlamasını bambaşka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarını sık sık paylaşıyor.

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi alarak 2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı.

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

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