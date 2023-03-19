Şarkıcı Ebru Polat sınırları zorladı

Uzun süredir sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi..
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Sadece sütyen giyip uzandığı anlarını sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı adeta takipçilerinin nefesini kesti.
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Asıl mesleği avukatlık olan ancak seneler önce müzik piyasasına giriş yaparak kariyer planlamasını bambaşka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarını sık sık paylaşıyor.
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İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.
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Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi alarak 2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı.