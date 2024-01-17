Şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi öldü. Haberi duyan herkes şok oldu

Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman, dengesini kaybederek 10. kattan düştü.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özlem Akman'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan Özlem Akman’ın kardeşi şarkıcı Esra Akman ile erkek arkadaşı ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Esra Akman ile erkek arkadaşının emniyetteki işlemlerinin halen sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

26 yaşındaki Özlem Akman'ın, olaydan kısa süre önce erkek arkadaşıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştığı belirtildi.