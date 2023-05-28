Şarkıcı Fedon'dan Türk bayraklı sandık paylaşımı

Bodrum'da oyunu kullanan şarkıcı Fedon'un Türk bayrağı motifli tişörtü ile oy kullanmaya gelmesi dikkat çekti.

Şarkıcı Fedon'dan Türk bayraklı sandık paylaşımı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cumhurbaşkanı 2'nci tur oylamasında 150 bin 651 seçmenin bulunduğu Bodrum’da vatandaşlar, oy verme işleminin başladığı saat 08.00’den itibaren sandık başına gitti.

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FEDON OYUNU KULLANDI

Seçim güvenliği kapsamında 450 kolluk görevlisinin görev yaptığı ilçede, şarkıcı Fedon Kalyoncu da Torba Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Her zaman Türk olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Türk bayrağı motifli tişörtü ile dikkat çekti.

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Oy kullanma işlemi sırasında Fedon yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurduğu laik ve demokratik dönemin devamı için hayırlı olsun.

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