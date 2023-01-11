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Şarkıcı Göksel ve sevgilisinin aşkları bitti işleri bitmedi

Şarkıcı Göksel 2 yıldır kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona erdi. Ancak hala iş için görüşmeye devam ediyorlar.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:46
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Şarkıcı Göksel 2 yıldır aşk yaşadığı Osman Şahin'i terk etti. Artık iş için bir araya geliyorlar.

Şarkıcı Göksel ve sevgilisinin aşkları bitti işleri bitmedi
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Göksel, 2 yıl önce gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamış, kısa süre sonra da ‘Ben Fena Aşığım’ adlı bir albüm çıkarmıştı.

AŞK ACISINI SEVERİM

"Aşık olunca kontrolü kaybediyorum. Baş etmesi zor bir duygu. Tüm kabuğum kırılıyor. Aynı zamanda birine bu denli yüksek bir duygu beslemek beni telaşlandırıyor. Canım yansa bile gitmesin isterim. Zaten aşk acısını da severim. Kalbim hiçbir zaman boş olmaz" demişti.

PROJELER DEVAM EDİYOR

Ancak çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son verdi. Göksel’in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin kendi solo albümünü çıkarmak için kolları sıvadı. Şimdiden 2 single çıkaran Şahin müzik dünyasında büyük ilgi gördü.

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