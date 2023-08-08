Şarkıcı Göksel'in bikinili pozlarını görenler yaşına inanamadı

Ünlü şarkıcı Göksel, tatilden bikinili karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. 51 yaşındaki fit vücuduyla dikkat çeken Göksel’in fotoğraflarına yorum yağdı.

Şarkıcı Göksel'in bikinili pozlarını görenler yaşına inanamadı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Pop dünyasının beğeni toplayan isimlerinden biri olan Göksel, bu yazı da yoğun geçen konser takvimiyle geçiriyor.

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Sahnesinden kalan boş günleri Ege'deki yazlığında tatil yaparak geçiren Göksel, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.

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51 yaşında olan Göksel, Instagram hesabından, mavi mayolu fotoğraflarını 'Yaz, dondurma, kedi ve ben' notuyla paylaştı.

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Ünlü şarkıcı, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak yaptığı spor sayesinde bu görüntüye sahip olduğunu açıkladı.

Göksel'in fotoğrafları dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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