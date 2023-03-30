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Gülşen milletvekili adayı oluyor iddiası

İmam Hatipliler hakkında söyledikleri için cezaevinden tahliye olmasının ardından İspanya'daki oğlunun yanında yaşamaya başlayan Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:14
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Şarkıcı Gülşen'in milletvekili adayı olacağı iddia edildi.

Gülşen milletvekili adayı oluyor iddiası
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İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis yapan şarkıcı Gülşen tahliye olduktan sonra İspanya'daki oğlu Azur'un yanına gitti. Zaman zaman sahne alan şarkıcıya CHP'den milletvekili adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edildi.

Sosyal medyada gündeme gelen açıklamada Gülşen'in avukatı, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" ifadelerine yer verildi. Gülşen'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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