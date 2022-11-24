Şarkıcı Hadise, gazetecilere sitem etti: Artık sizinle konuşmayacağım...

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer de Seren Serengil'in "Reza Zarrab, Ebru Gündeş'le evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadı" iddiasıyla konuşulmaya başlandı.

YÜZÜNÜ KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞTI

30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile boşanan şarkıcı Hadise, menajeri Haluk Şentürk'ün Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Makyajsız olan Hadise, şapkasıyla yüzünü kamufle etmeye çalıştı. Yardımcısıyla aracına mini bavulunu yollayan şarkıcı, görüntü vermek istemedi.

"BUNDAN SONRA KONUŞMAYACAĞIM"

Makyajsız olduğu gözlenen Hadise, gelen sorular karşısında, "Söylemediğim şeyleri söylemiş gibi yazıyorsunuz, o yüzden bundan sonra konuşmayacağım" diyerek soruları kibarca geri çevirdi.