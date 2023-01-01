Hadise'nin yılbaşı özel pozu göz kamaştırdı

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise kendisini işine adadı. Yeni yıla Kıbrıs'ta giren ünlü şarkıcı kıyafetiyle göz kamaştırdı.
KIYAFETİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Mehmet Dinçerler ile evli olduğu dönemde sahne kıyafetlerinde dekolteyi azaltan Hadise, boşanmanın ardından cesur kıyafetlerine geri döndü. Sahne öncesi ayna karşısına geçen Hadise göğüs dekoltesiyle ağızları açık bıraktı.
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