Şarkıcı İzel'den ortalığı karıştıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı

Şarkıcı İzel'in Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı sosyal medyada gündemde. Ağustos ayında şaşalı bir düğünle evlenen ve lüks tarzlarıyla sık sık gündeme gelen çift sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu yılın en çok konuşulan çiftleri arasında olan ikiliyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAFI "BEBEK" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına "Bebek" şarkısını ekleyen İzel, ikilinin hayranlarını ve takipçilerinin kafasını karıştırdı.

İzel'den gelen bu paylaşıma cevap veren Demet Özdemir 'Bebek' şarkısını çok sevdiğini belirterek 'En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz diil'' diyerek kafaları karıştıran duruma cevap verdi.