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Şarkıcı İzel'den ortalığı karıştıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı

Şarkıcı İzel'in Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafı üzerine "Bebek" şarkısını ekleyerek paylaşım yapması sosyal medyayı karıştırdı. Yeni evli çiftin bebek bekleyip beklemediği merak edilirken Demet Özdemir'den hemen yanıt geldi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 08:38
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Şarkıcı İzel'in Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti için yaptığu paylaşım kafaları karıştırdı

Şarkıcı İzel'den ortalığı karıştıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı
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Şarkıcı İzel'in Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı sosyal medyada gündemde. Ağustos ayında şaşalı bir düğünle evlenen ve lüks tarzlarıyla sık sık gündeme gelen çift sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu yılın en çok konuşulan çiftleri arasında olan ikiliyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAFI "BEBEK" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına "Bebek" şarkısını ekleyen İzel, ikilinin hayranlarını ve takipçilerinin kafasını karıştırdı.

İzel'den gelen bu paylaşıma  cevap veren Demet Özdemir 'Bebek' şarkısını çok sevdiğini belirterek 'En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz diil'' diyerek kafaları karıştıran duruma cevap verdi.

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