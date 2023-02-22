Şarkıcı Kıraç ''Tanrı'' dedi sosyal medya karıştı

Kıraç depremlerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Merhamet et yüce tanrım" dedi. Gelen eleştiriler üzerine "Tanrı’ya düşman ne çok insan var! Hem de bunca acının içinde…" diyen Kıraç, yorum ve tartışmaların devam etmesi üzerine şu paylaşımı yaptı;

“Lale der ki behey Tanrı Benim boynum neden eğri” Aşık Veysel… Aşık Veysel gavur mu şimdi? Kendinize gelin artık lütfen! Uzatmayın bu konuyu en azından şimdilik. Herkesin derdi başından aşkın. Biz Allah da deriz Tanrı da, Hak da deriz Çalap da."

İŞTE SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN O PAYLAŞIMLAR