Şarkıcı Kutsi'nin benzini bitti yolda kaldı

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi aracının benzin göstergesini kontrol etmeyince olanlar oldu. Aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen Kutsi'nin yakıtı bitince yol ortasında kalıverdi. Bir bidon benzin aldıran Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

KARŞI YOLDA KAZA OLDU İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı ikişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.