Şarkıcı Kutsi'nin benzini bitti yolda kaldı

Şarkıcı Kutsi aracının yakıt göstergesini kontrol etmeyince otoyolun ortasında kalıverdi. Bidonla benzin getirildi. Ondan sonra Kutsi yoluna devam etti.

KAYNAK: DHA
Şarkıcı Kutsi'nin benzini bitti yolda kaldı

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi aracının benzin göstergesini kontrol etmeyince olanlar oldu. Aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen Kutsi'nin yakıtı bitince yol ortasında kalıverdi. Bir bidon benzin aldıran Kutsi daha sonra yoluna devam etti.
KARŞI YOLDA KAZA OLDU İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı ikişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

kutsi2222333.jpg

kutsi22233.jpg

benzananan5566.jpg

benzinnnini66.jpg

Öne Çıkanlar
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım Dünya
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım
Öğretmenlerin atama yerleri belli oldu Güncel
Öğretmenlerin atama yerleri belli oldu
Gustavo Henrique'nin menajerinden transfer açıklaması Spor
Gustavo Henrique'nin menajerinden transfer açıklaması
Naci Görür'den Disney'e Atatürk tepkisi: Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz Güncel
Naci Görür'den Disney'e Atatürk tepkisi: Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz
İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor Güncel
İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması
Bolu’da orman yangını büyümeden söndürüldü Güncel
Bolu’da orman yangını büyümeden söndürüldü